Egypte: douche froide pour la libération d’Ahmed Samir Santawy

Il a fallu modérer ses espoirs. Ce nouveau procès n’a pas permis la libération d’Ahmed Samir Santawy. Le chercheur égyptien, emprisonné dans les geôles de son pays depuis un an et demi, a une nouvelle fois été condamné, à 3 ans de prison cette fois.

Sa compagne, Souheila Yildiz, disait avant le verdict espérer un pardon présidentiel, qui permettrait au régime de garder la face. « Il s’agit là d’une terrible nouvelle pour Ahmed Samir, mais également pour sa famille, ses proches et sa compagne, Souheila, qui n’espérait rien tant que l’embrasser à nouveau le jour de son anniversaire », explique Philippe Hensmans, directeur de la section belge francophone d’Amnesty International. « Cette condamnation est une farce cruelle, totalement contraire aux droits humains. Ahmed Samir aurait dû être acquitté et libéré immédiatement et sans condition. »