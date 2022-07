Mercato: Loïs Openda en route vers Lens, Dries Mertens à nouveau cité à Marseille

Alors que l’attaquant canadien Cyle Larin (qui a évolué à Zulte Waregem lors de la saison 2019-2020) arrive gratuitement du Besiktas et a signé pour 3 ans au FC Bruges, Loïs Openda se dirige vers la Ligue 1. « L’attaquant du Club, qui vient de marquer son premier but en sélection nationale, va s’engager en faveur du RC Lens », écrivent nos confrères de l’Equipe.

Ces derniers vont encore plus loin dans leurs explications. : « Attaquant axial qui évolue aussi sur le flanc gauche, celui qui était prêté à Vitesse Arnhem ces deux dernières saisons intéresse fortement les Lensois. Son profil de vitesse et de puissance est celui qui manquait à Lens depuis le départ d’Arnaud Kalimuendo, de retour au PSG de son deuxième prêt. Le montant du transfert ne nous a pas été communiqué mais, de source belge, il est important. On sait également que le joueur doit signer un contrat de longue durée et s’inscrire dans le projet du club ».