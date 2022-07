Aux quatre coins de la planète, l’inquiétude croît face aux phénomènes climatiques extrêmes

Le réchauffement du climat n’épargne aucune région. Alors que les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère ont atteint des records et continuent de croître, les écosystèmes et les communautés humaines sont durement frappés. Et tout indique que cela va s’aggraver.

La liste est longue et préoccupante. Notre planète connaît actuellement un certain nombre de phénomènes compatibles avec les prévisions des experts qui travaillent sur le changement climatique. Vagues de chaleur, sécheresse, précipitations intenses, feux de forêt, fonte des glaciers…, s’il est difficile d’attribuer au réchauffement l’apparition de tel ou tel épisode précis, on sait que ce dernier installe et amplifie les conditions d’apparition de ces phénomènes. Il les aggrave, il les multiplie.

Cela n’est pas nouveau. Les derniers épisodes sont sans doute plus marquants pour nous parce qu’ils se passent « dans notre jardin ». Mais cela fait un moment que les signaux rouges clignotent. Cette évolution, de nombreux scientifiques l’ont décrite. Les scientifiques du Giec (groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat) l’ont également détaillé dans leur dernier rapport finalisé à la fin février.