Paul de Man, l’intello belge passé du «Soir volé» à l’université Yale

Avec Jacques Derrida, Paul de Man est resté dans les mémoires comme l’un des artisans de la théorie de la déconstruction. C’est oublier qu’à sa mort survenue en 1983, à l’âge de 64 ans, s’est engagée une polémique portant sur ses articles parus dans Le Soir « volé », de 1940 à fin 1942. L’un d’eux, publié le 4 mars 1941, avait pour titre Les Juifs dans la littérature actuelle. Le philologue Hubert Roland (FNRS-UCLouvain) revient à l’occasion de ses travaux sur l’œuvre et les convictions de Paul de Man. Une question centrale : jusqu’où l’intellectuel belge prit-il fait et cause pour l’occupant allemand et l’idéologie nazie ?

Avant d’en arriver à la période de l’Occupation, il faut rappeler que Paul de Man est une grande figure intellectuelle belge. Comment l’évoquer en quelques mots ?