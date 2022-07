La nouvelle vie de «Bello», le magasinier iconique des Zèbres: «Je vais travailler pour l’organisme qui gère la propreté à Charleroi»

On peut penser que Charleroi sera plus propre que jamais…

On le sait, David Dal Mut, alias « Bello », le magasinier iconique des Zèbres, a quitté le Sporting, après avoir pris le temps de former son successeur, Pierre-Yves Bonhivers. Il avait promis de nous donner la primeur de sa nouvelle affectation et alors qu’on l’imaginait reprendre du service dans un autre club, plus près de Liège où il réside avec Fabienne, sa compagne, il change d’univers :

« Je quitte définitivement le monde du football et je suis fier d’annoncer que je vais travailler dès cette semaine pour Tibi, l’organisme qui gère la propreté dans la région de Charleroi. Je serai polyvalent, tantôt sur le camion poubelles, tantôt en charge de la propreté des rues. Je le répète, ma seule motivation était d’avoir davantage de temps pour moi et surtout pour ma famille. Mais je reste Zèbre à vie et je continuerai évidemment à venir voir les matches, d’une autre façon ! »