Mercato: accord pour l’arrivée de Pierre Patron au SC Charleroi

Cela faisait plus de deux semaines que son nom était sur la table sambrienne. Et aussi longtemps que le staff avait pris langue avec celui qui sera amené à concurrencer Hervé Koffi. C’est en effet bel et bien dans la peau du numéro 2 que Pierre Patron va débarquer au Mambourg alors qu’il n’est, pour l’heure, pas question d’un départ du Burkinabé. Après de longues journées de palabres, Carolos et Manceaux ont trouvé un accord ce lundi dans ce qui s’apparentait à un « rendez-vous de la dernière chance ». Reste désormais au portier français à réussir sa visite médicale, prévue ce mardi avant de s’engager avec le matricule 22 pour plusieurs saisons, selon les habitudes sambriennes en la matière.

Son arrivée poussera inévitablement Didier Desprez vers la sortie alors que ce dernier, arrivé la saison dernière, ne répondait pas suffisamment aux attentes.