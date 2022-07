Le président du FC Barcelone rencontre un représentant de Ronaldo: le Portugais pourrait rebondir chez le rival du Real Madrid

Cristiano Ronaldo aurait demandé, selon The Times, à ses dirigeants de le laisser quitter Manchester United en cas d’offre satisfaisante. La raison ? Le quintuple Ballon d’Or souhaiterait à tout prix disputer la Ligue des champions la saison prochaine, compétition pour laquelle les Red Devils ne sont pas parvenus à se qualifier après avoir terminé hors du top 4 en Premier League.

Un an seulement après son grand retour à Old Trafford, Ronaldo pourrait donc déjà plier bagages, malgré l’arrivée d’Erik ten Hag à la tête de l’équipe. Pour aller où ? Éventuellement au FC Barcelone ! Selon nos confrères de AS, Jorge Mendes, représentant de Cristiano Ronaldo, s’entretient actuellement avec Joan Laporta, président du FC Barcelone. Ces derniers évoquent un éventuel transfert du Portugais.