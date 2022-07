La guerre de l’énergie requiert un pilote politique

C’est une guerre de l’énergie qui se joue aujourd’hui sur le sol européen, dans la foulée de l’autre, la vraie, qui se déroule en Ukraine. Deux impacts nous menacent directement : une pénurie due aux coupures d’approvisionnement en gaz et en pétrole, et une hausse des prix défiant tout historique.

Comment éviter un crash du pouvoir d’achat et l’explosion sociale qu’il risque d’entraîner ? Comment empêcher la mise à l’arrêt des entreprises, des administrations et des particuliers cet hiver et la crise économique qu’elle va provoquer ?