Charlotte Englebert, la panthère qui fait parler la poudre

C’est assurément l’une des révélations de ces dernières semaines chez les Red Panthers. Son repositionnement au sein de la ligne d’attaque est une des grandes réussites des adaptations mises en place par Raoul Ehren. Un choix judicieux tant les qualités intrinsèques de la jeune Namuroise (21 ans) explosent au grand jour. Pourtant, pour la première rencontre de cette Coupe du monde face à l’Afrique du Sud, Charlotte était, comme plusieurs de ses jeunes coéquipières, extrêmement nerveuse au moment de monter sur le terrain du stade olympique. « Je pense que j’ai surtout pris conscience de l’enjeu et que nous avions clairement une carte à jouer dans le tournoi. J’avais des frissons comme si j’avais vraiment froid (malgré les 30 degrés à l’ombre au moment du coup d’envoi, NDLR). Mais je pense que j’ai plus été submergé par l’émotion que par un véritable stress. Je me suis rendu compte de ce que nous allions vivre avec cette équipe à Terrassa. »