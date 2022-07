Climat: les inondations en Australie déclarées catastrophe naturelle

Quelque 50.000 personnes ont été appelées à évacuer et près de 20.000 familles sont privées d’électricité.

Les rivières en crue à la suite de quatre jours de pluies diluviennes ont submergé maisons et routes, contraignant mardi des dizaines de milliers d’habitants de Sydney à quitter leur domicile.

Le gouvernement australien a qualifié, mardi, les inondations dans l’Etat de Nouvelle-Galles du Sud comme une catastrophe naturelle, ce qui permettra de débloquer plus rapidement des fonds d’urgence.

Les services de secours de Nouvelle-Galles du Sud, qui ont porté assistance à 22 personnes dans la nuit de lundi à mardi, ont appelé quelque 50.000 personnes à évacuer. Les services d’urgence continuent d’intervenir pour secourir les gens et évacuer l’eau des habitations. Près de 20.000 familles sont privées d’électricité.

À lire aussi Chutes de glace, incendies, inondations… «Des événements climatiques prévisibles mais sans pouvoir dire où et avec quelle intensité»

L’Australie est particulièrement éprouvée par le changement climatique, régulièrement frappée par des sécheresses, des feux de forêt dévastateurs, sans compter des inondations répétées et de plus en plus intenses. En janvier, plusieurs régions du pays ont connu une vague de chaleur, avec des températures dépassant les 50ºC.