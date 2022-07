«Il n’est qu’un challenger, il en faut plus pour être une star»: un consultant français dézingue Wout van Aert (vidéo)

Trois deuxièmes places en trois étapes : Wout van Aert a beau porter le maillot jaune, il court encore derrière sa première victoire sur cette édition de la Grande Boucle. Et apparemment, cela suffit à certains pour juger qu’il n’est pas une star du cyclisme mondial actuellement.

Dans le talk-show de RMC « Les Grandes Gueules du Sport », le consultant Olivier Girault, ancien handballeur, a été invité à donner son avis sur la génération cycliste du moment. « C’est une bonne nouvelle pour le cyclisme. Il y a quelques années, tous ces coureurs comme van der Poel, van Aert, on se demandait s’il y allait enfin avoir des stars dans le cyclisme et, là, il y a toute une génération qui est en train d’exploser. Et van Aert arrive à ce moment-là. Il allait peut-être gagner le Dauphiné, il allait peut-être gagner la première étape, il allait peut-être gagner la deuxième étape… C’est le coureur le plus complet, car il est toujours présent… mais jamais premier. Aujourd’hui, pour briller, il faut gagner. »