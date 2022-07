Coronavirus: vers une deuxième dose de rappel du vaccin pour la rentrée?

Le Conseil supérieur de la santé (CSS) rappelle tout d’abord l’importance de la première dose de rappel pour tous les adultes, pour les enfants et adolescents à risque de maladie grave et, particulièrement, pour les plus de 65 ans et pour les personnes souffrant de pathologies sous-jacentes et/ou d’un système immunitaire affaibli.

A partir de septembre, toutes les personnes âgées de plus de 18 ans pourront recevoir leur deuxième dose de rappel contre le coronavirus. Pour ce nouveau rappel, les groupes à risque et les travailleurs de la santé seront prioritaires. C’est du moins la recommandation du Conseil supérieur de la santé que Het Laatste Nieuws a pu lire. Les ministres de la Santé publique doivent se prononcer mercredi lors de la conférence interministérielle, rapporte le journal.

« Un adulte flamand sur sept n’a pas encore reçu ce premier rappel et ces personnes sont scientifiquement considérées comme non protégées », déclare le professeur Dirk Ramaekers, chef de la taskforce sur la vaccination. En Wallonie et à Bruxelles, le taux de couverture du premier rappel est encore plus faible : en Flandre, 85 % des adultes ont fait la troisième dose, alors que seulement 67 % l’ont faite en Wallonie et moins de la moitié (49 %) à Bruxelles.

Le CSS recommande également que tous les groupes à risque reçoivent une dose de rappel supplémentaire au plus tard fin septembre, avec un intervalle entre les deux rappels d’au moins trois mois et de préférence six mois, comme c’était le cas pour le premier rappel.