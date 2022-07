Un footballeur international évoluant en Premier League arrêté après une accusation de viol L’international de 29 ans est visé par une accusation de viol déposée par une jeune femme d’une vingtaine d’années.

Photonews

Par la rédaction Publié le 5/07/2022 à 08:36 Temps de lecture: 1 min

Le quotidien Telegraph a révélé une bombe lundi après-midi : un joueur de Premier League a été arrêté dans le nord de Londres après une accusation de viol à son encontre.

Le footballeur en cause est un international âgé de 29 ans qui doit participer à la Coupe du monde en fin d’année, mais le média ne peut donner plus d’informations pour des raisons juridiques. La police britannique a confirmé l’information. « Le 4 juillet, une allégation de viol d’une femme d’une vingtaine d’années a été signalée à la police. Il a été rapporté que le viol présumé s’est produit en juin 2022 », peut-on lire dans le communiqué. « Un homme de 29 ans a été arrêté à une adresse à Barnet pour suspicion de viol et placé en garde à vue où il demeure. »

Les faits se seraient déroulés lors de vacances en Méditerranée, précise la presse anglaise. Le joueur accusé a de son côté déjà repris l’entraînement et devait participer à la présaison de son club.

La saison 2022-2023 de Premier League débute le 5 août.