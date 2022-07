France: deux enseignants tués par balle dans les Hautes-Pyrénées

Un homme et une femme, tous deux enseignants dans un collège de Tarbes, ont été tués par balles dans un petit village des Hautes-Pyrénées : le premier chez lui et la deuxième dans une rue à proximité, a-t-on appris mardi auprès du parquet, qui a ouvert une enquête pour double homicide.

La femme, qui avait 32 ans, a été retrouvée lundi en fin d’après-midi gisant dans une rue de Pouyastruc par des voisins qui ont alerté les gendarmes. Arrivés sur place, ces derniers ont découvert un homme de 55 ans, décédé dans sa maison, quelques mètres plus loin.

À ce stade, le procureur a refusé de donner des détails sur les possibles motivations de ces crimes et on ignore quel était le lien entre les deux professeurs. L’enquête, pour double homicide, a été confiée à la brigade de recherche de Tarbes et à la section de recherche de Toulouse. Les autopsies des victimes seront pratiquées dans les prochains jours à l’Institut médico-légal de Toulouse.