Effondrement d’un glacier en Italie: au moins sept morts, les recherches reprennent

Seuls des survols en drones et hélicoptères de la zone sinistrée sont prévus en raison des risques de nouveaux effondrements du glacier.

Les recherches de personnes disparues dimanche dans l’effondrement d’une partie du glacier de la Marmolada, le plus grand des Alpes italiennes, ont repris mardi matin avec le renfort de drones et d’hélicoptères, même si les chances de trouver des survivants sont minimes.

La catastrophe a fait au moins sept morts et huit blessés, et une douzaine de personnes sont également portées disparues par leurs proches, mais leur présence sur place au moment où le glacier a rompu n’est pas confirmée à ce stade. Parmi les blessés, deux Allemands, un homme de 67 ans et une femme de 58 ans, se trouvent toujours dans un état grave.