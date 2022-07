Un greenwashing historique s’apprête à être adopté par l’Europe

Carte blanche - Par Adélaide Charlier, Valentine Hendrix, Chloé Mikolajczak, Lucie Moraux et Laurie Pazienza, activistes pour la justice sociale et climatique

Derrière ce mot très technique se cache une classification des activités durables afin de faciliter la tâche des investisseurs souhaitant soutenir des projets contribuant aux ambitions climatiques et environnementales de l’Europe. Sauf que, dans sa proposition actuelle, la Commission y a inclus le gaz fossile et le nucléaire – deux types d’énergie qu’il paraît impensable de qualifier de « durable » !

Une proposition insensée

En effet, après un lobbying intensif des industries de l’énergie fossile et du nucléaire soutenu par certains Etats membres, notamment l’Allemagne et la France, la Commission européenne a déposé cette proposition insensée qualifiée même de « plus grand exercice de greenwashing de l’histoire » par Greenpeace et un expert chargé de conseiller la Commission sur ce sujet. À lire aussi Une économie et une société plus durables: «Chaque acteur a un rôle à jouer»

Depuis, les réactions se sont enchaînées et de nombreuses campagnes ont été lancées pour tenter de convaincre les parlementaires européens de rejeter cette proposition incompatible avec les engagements climatiques de l’Europe.

En effet, accepter de labéliser le gaz et le nucléaire comme « verts » leur permettrait d’obtenir des milliards d’investissements privés pour de nouveaux chantiers et projets, milliards qu’il serait bien plus judicieux d’investir dans la transition énergétique.

Tout bénéfice pour la Russie

De plus, accepter cette proposition serait un affront sans nom au peuple Ukrainien qui subit l’agression de la Russie depuis plusieurs mois. En effet, une enquête de Greenpeace a montré que des entreprises russes telles que Gazprom, Lukoil et Rosatom ont activement influencé l’inclusion du gaz et du nucléaire dans la taxonomie. Selon cette enquête, la Russie pourrait gagner près de 4 milliards d’euros supplémentaires par an si la taxonomie incluait le gaz, et Rosatom, une entreprise d’énergie nucléaire nationale (appartenant donc à l’Etat russe) pourrait bénéficier de 500 milliards d’euros d’investissements dans de nouveaux projets nucléaires européens. À lire aussi Stop à la publicité fossile qui nuit gravement au climat

Se désinvestir du gaz russe est une urgence mais se désinvestir du gaz tout court l’est tout autant, surtout quand l’on sait que la durée de construction de nouveaux projets gaziers ne permettra pas à répondre à la crise énergétique que nous subissons de plein fouet actuellement, notamment à cause de notre dépendance au gaz étranger. La stratégie actuelle de la Commission qui consiste à chercher du gaz auprès d’autres pays aux bilans en droits humains peu recommandables tel que le Qatar ou Israël ou encore aux Etats Unis pour le LNG est un non-sens social et écologique.