L’Otan lance la ratification pour les adhésions de la Suède et de la Finlande

Les trente pays membres de l’Otan ont lancé mardi le processus de ratification pour les adhésions de la Suède et de la Finlande, a annoncé le secrétaire général de l’Alliance Jens Stoltenberg.

"Les différents pays ont des procédures différentes", a par ailleurs noté Jens Stoltenberg. Par conséquent, il est difficile de prévoir combien de temps cela prendra. "Différents pays se sont préparés à le faire rapidement", a ajouté le Secrétaire général. "Jusqu'à présent, il s'agit du processus d'adhésion le plus rapide de l'histoire de l'Otan".

Selon lui, il s'agit d'un "jour historique". "Pour la Finlande, pour la Suède, pour l'Otan et pour la sécurité euro-atlantique", a déclaré M. Stoltenberg lors de la conférence de presse qui a suivi la signature, aux côtés du ministre finlandais des Affaires étrangères Pekka Haavisto et de la ministre suédoise des Affaires étrangères Ann Linde.

Après la signature des protocoles d'adhésion de la Finlande et de la Suède, le Secrétaire général de l'OTAN compte sur une ratification rapide par les parlements des États membres. La Finlande et la Suède participeront désormais aux réunions de l'Otan, a annoncé Jens Stoltenberg.

Dans un communiqué de presse distinct, le Danemark, l'Islande et la Norvège ont annoncé mardi après-midi qu'ils étaient prêts à ratifier l'adhésion et à la remettre au gouvernement des États-Unis, ce qui constitue la dernière étape du processus. "Je me réjouis de voir deux nouveaux drapeaux flotter haut à l'Otan" a déclaré le Secrétaire général de l’Otan.