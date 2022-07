Départs en vacances: les points noirs à éviter le week-end prochain

Le vendredi 8 juillet, Touring prévoit une circulation difficile avec quelques ralentissements (orange) dans la plupart des régions européennes. «Le samedi 9 juillet, la circulation en Europe sera très difficile avec de gros embouteillages (rouge) en direction du Sud. Dimanche, la circulation sera fluide (vert), excepté dans quelques régions. Le dimanche 10 juillet, seule la Suisse connaîtra des embarras de circulation (rouge). Pour les retours, on prévoit une circulation dense uniquement en Suisse durant ce week-end», précise l’association.

Selon Touring, la circulation sera particulièrement dense en Belgique vendredi après-midi et samedi matin, avec des embouteillages en direction de la côte, sur la E411 vers les Ardennes et sur la E19 et la E17 en direction de Paris (orange). La circulation sera également très dense toute la journée de vendredi sur le ring de Bruxelles et dans les environs d’Anvers et Liège.