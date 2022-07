Déforestation record en Amazonie au premier semestre 2022

Les données des satellites de l’INPE montrent que la plus grande forêt du monde a perdu 3.750 km² de son territoire, entre le 1er janvier et le 24 juin 2022, soit la plus grande perte depuis 2016, année où l’institut a commencé sa surveillance.

Bien que le président ait adopté plusieurs décrets et lois pour protéger la forêt, il a dans le même temps réduit le financement des programmes de protection et de surveillance gérés par le gouvernement, et a poussé l’ouverture des terres indigènes aux activités minières et agricoles.