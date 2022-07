Enseignement: quelque 6.000 candidats pour le dernier examen de médecine et dentisterie avant le concours

Dès 2023, il faudra réussir un concours d’entrée pour accéder aux études de médecine et de dentisterie.

Ce mardi, 6.086 étudiants francophones se sont pressés dans les palais 5,7 et 9 du Heysel pour passer l’examen d’entrée de médecin et de dentisterie. C’est une information de la RTBF.

L’examen, composé de questions à choix multiples, porte sur huit matières émanant de deux pôles : les connaissances et la compréhension des matières scientifiques, et la communication et l’analyse critique de l’information.