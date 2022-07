Bruxelles: la Région bruxelloise veut relancer le mégaprojet à De Brouckère

Pour rappel, le projet concerne le chantier ouvert en plein coeur de la capitale, entre la place De Brouckère et les rues des Augustins, des Hirondelles de Laeken. Le but était d’y construire un hôtel de 145 chambres, ainsi que des immeubles destinés au logement : 129 logements étudiants et 183 appartements. Le rehaussement d’un étage de verre avait également été imaginé dans le projet, derrière les façades classées qui elles, resteraient inchangées.

La société en charge du projet, Debrouckère Development, agissant pour le compte des promoteurs immobiliers Immobel et BPI, avait dans le courant de l’année scolaire entamé la destruction de près de 40 000 mètres carrés de superficie. Seulement, le rehaussement de l’étage de verre prévu dans le projet rend les comités de riverains mécontents. Le projet a pour eux, des conséquences lourdes en termes urbanistiques et ne respecterait pas les matériaux requis. L’Atelier de recherche et d’actions urbaines (Arau) et Inter-Environnement Bruxelles (IEB) avaient donc déposé au printemps dernier un recours au Conseil d’État, qui a alors suspendu les travaux au printemps. « Depuis, c’est un véritable terrain d’apocalypse qui gît en plein centre-ville » explique la Dernière Heure.