Pouvoir d’achat: les experts préconisent de contraindre davantage les fournisseurs

Les experts du gouvernement ont transmis dimanche soir au gouvernement fédéral leur rapport pour éclairer la décision politique en matière de soutien du pouvoir d’achat des ménages et de la facture dans les entreprises. Il devait être discuté en conseil des ministres restreint lundi soir. Voici leurs grandes recommandations.

Obliger les fournisseurs à proposer des tarifs fixes et variables

Les experts constatent que les marges du secteur énergétique augmentent fortement, davantage que ce que leur fait subir la hausse des prix du gaz et de l’électricité. «Le secteur fait donc plus que répercuter la hausse sur le consommateur», constatent les experts. Certains fournisseurs arrêtent même de proposer des contrats fixes, plus favorables au consommateur en cas de hausse. Les experts recommandent d’imposer aux fournisseurs de proposer au moins un contrat fixe et un contrat variable.