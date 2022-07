Wimbledon : comment suivre Goffin - Norrie en direct vidéo

Ce mardi, le Belge David Goffin disputera son quart de finale à Wimbledon. Le match sera diffusé en direct et en intégralité sur Tipik.

David Goffin (ATP 58) va tenter de se qualifier pour la première fois de sa carrière pour une demi-finale dans un tournoi du Grand Chelem, ce mardi à Wimbledon. Vainqueur d’un match épique de 4h36 dimanche contre l’Américain Frances Tiafoe (ATP 28), le Liégeois, 31 ans, défiera sur le N.1 Court le Britannique Cameron Norrie (ATP 12), 26 ans, tête de série numéro neuf du tableau.

Bonne nouvelle pour tous les fans du joueur belge, pas besoin d’abonnement pour suivre cette rencontre. « Ce match sera diffusé en direct et en intégralité sur les antennes de Tipik mardi après-midi. Le Belge s’élancera en 2e rotation après un match féminin programmé à 14h00. Le début de la rencontre devrait donc osciller entre 15h et 16h », écrit la RTBF. « Retrouvez Laurent Bruwier et Philippe Dehaes aux commentaires du match ».