Immo: la ruée vers l’Espagne se poursuit

La péninsule ibérique attire toujours plus les étrangers. Surtout les Anglais et les Allemands, mais aussi les Belges, pour qui elle constitue encore un eldorado accessible. Reste à savoir jusqu’à quand…

L’Espagne, son soleil, ses plages, ses palmiers, ses tapas, son Rioja et… ses Belges. Les bureaux d’enregistrement espagnols ont communiqué récemment les chiffres du premier trimestre 2022.

On constate que les Belges sont toujours plus nombreux à devenir propriétaire d’une résidence sous le soleil ibérique. Pas moins de 1.207 Belges ont, en effet, acheté un bien durant les trois premiers mois de l’année. C’est +23 % par rapport au premier trimestre 2020 mais c’est surtout le meilleur « score » trimestriel depuis 2008. Un résultat qu’il convient toutefois de relativiser comme on le verra plus loin.