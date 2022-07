Voici quand le Tour de France sera en Belgique

L’entrée dans Binche, dans le Hainaut, est marquée par le passage du Tour de France, avec de nombreux ronds-points décorés aux couleurs et symboles de la course. Binche, qui avait déjà accueilli un départ d’étape en 2019, la 3e en direction d’Epernay, retrouvera le 7 juillet, les coureurs et la caravane de la Grande Boucle pour le départ de la plus longue étape en 2022, soit 220 kilomètres en direction de Longwy.

Le 29 juin, les autorités binchoises ont présenté le programme des activités prévues le jeudi 7 juillet. La journée commencera en centre-ville dès 8h30 avec les premières animations officielles. 8 jeunes coureurs régionaux prendront se lanceront dans les premiers kilomètres de l’étape du jour à 9h50. Le passage de la caravane du Tour de France est prévu entre 1h05 et 10h35. Les coureurs signeront la feuille de départ et seront présentés au public sur la Grand-Place entre 10h55 et 11h40.