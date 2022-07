Tour de France: énorme exploit de Wout van Aert qui remporte en solitaire la 4e étape

Le peloton de la Grande Boucle débarquait en France ce mardi après trois jours au Danemark. Et c’est un Belge qui a fait le show.

Première occasion pour les puncheurs, la 4e étape du Tour de France visitait mardi les monts des Flandres et du Boulonnais, entre Dunkerque et Calais, sur un parcours long de 171,5 kilomètres. Alors qu’on se dirigeait vers un sprint massif, Wout van Aert a mis le feu à la fin de cette étape. Son attaque a fait mouche. Le maillot jaune a ensuite tenu le coup. Et, enfin, il a remporté une étape sur cette Grande Boucle, lui qui le méritait tant après avoir enchaîné les secondes positions.

Nouveau succès belge

Au lendemain de la première journée de repos, qui a suivi les trois premières étapes disputées au Danemark, le Belge, deuxième des trois premières étapes, s’est imposé en solitaire avec 8 secondes sur Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) et le Français Christophe Laporte (Jumbo-Visma).