Football: comment suivre l’Euro féminin à la TV

Les matches des Red Flames seront diffusés sur Tipik, et peut-être plus tard sur La Une si elles parviennent à se qualifier pour la phase à élimination directe.

À tout grand événement sportif, un dispositif médiatique important. L’Euro sera retransmis partout sur le continent, et même à travers le monde. Des États-Unis à l’Australie en passant par le Moyen-Orient, l’Afrique, la Chine… Avec la participation des Red Flames à la compétition, la VRT et la RTBF – diffuseurs du tournoi (6 au 31 juillet) au sein du Royaume – mettent les petits plats dans les grands pour permettre au public de vivre au rythme des rencontres et des exploits – faut-il l’espérer – de l’équipe nationale féminine.