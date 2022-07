Kim Clijsters optimiste avant le quart de finale de David Goffin à Wimbledon: «Il peut battre n’importe qui»

Désormais retraitée du circuit pour de bon, Kim Clijsters (39 ans) dispute à nouveau le Tournoi des Légendes à Wimbledon, tout en livrant ses commentaires pour la BBC. En exclusivité, elle nous a livré ses impressions quelques heures avant le quart de finale important entre David Goffin et Cameron Norrie.

Il n’y a pas que David Goffin, comme Belge, à l’affiche ce mardi à Wimbledon. Au tournoi des Légendes, Kim Clijsters (avec Marina Hingis) et Xavier Malisse (avec Marcos Baghdatis) feront le show, soit sur le Central ou le Court nº1 pour Kim (pas avant 18h), et sur le court nº18, en fin de journée aussi pour Xavier. Les deux anciennes stars du tennis belge auront ainsi le loisir d’aller encourager le nº1 belge lors de son quart contre le Britannique Cameron Norrie, 12e mondial, vers 15h30.

Dans les travées de Wimbledon, on a pu croiser Kim Clijsters, qui commente aussi cette édition pour la BBC et, très souriante, la Limbourgeoise nous a fait part de tout son enthousiasme concernant le Liégeois qu’elle trouve très en forme et donc… dangereux pour tout le monde dans ce tournoi !