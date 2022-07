«Aucun joueur ne sera au-dessus du groupe»: Christophe Galtier officiellement présenté comme nouvel entraîneur du PSG (vidéo)

Le Français (55 ans), qui a quitté son poste à Nice fin juin, est le septième entraîneur de l’ère du fonds d’investissement Qatar Sports Investment (QSI). Il vient compléter l’organigramme du club champion de France, plus d’un mois après la prolongation de Kylian Mbappé et l’éviction du directeur sportif Leonardo, remplacé par le conseiller sportif portugais Luis Campos.

Le Paris Saint-Germain a officialisé mardi la signature de son nouvel entraîneur Christophe Galtier, en remplacement de l’Argentin Mauricio Pochettino, officiellement écarté un peu plus tôt dans la journée.

« Je suis déterminé à faire en sorte que cette équipe soit très soudée, exigeante, déterminée, pour faire la plus grande saison possible. S’il y a malheureusement des joueurs qui sortent de ce cadre-là, à partir du moment où ils sortiront, ils seront écartés. Pas un joueur ne sera au-dessus de ce que doit être le groupe et la position du groupe ».