Le bien à la loupe: une spacieuse villa à Schaltin à partir de 695.000 euros (photos)

Cette villa située près de Ciney date des années 1970 mais semble contemporaine grâce à une rénovation complète réalisée il y a une dizaine d’années. Les travaux lui ont permis d’offrir de bonnes performances énergétiques (PEB C), mais aussi des espaces de vie lumineux et pratiques ainsi que des finitions soignées à l’intérieur comme à l’extérieur. La villa se caractérise aussi par un potentiel assez large : son bureau, son vaste garage avec étage ou encore son hangar avec accès indépendant permettent en effet d’envisager différents projets personnels et/ou professionnels.

Situation

La villa est située dans le charmant petit village de Schaltin, une division de la commune d’Hamois. Schaltin rassemble quelques petits commerces, des écoles primaire et secondaire ainsi que des arrêts de bus. Ces facilités sont toutes accessibles en 5 à 10 minutes de marche, alors qu’il faut compter à peu près le même temps en voiture pour atteindre les commerces et services de Ciney ou encore ceux de Gesves, Assesse et Hamois. La localisation de la villa permet aussi de rejoindre la nationale 4 en 5 minutes et les villes de Marche-en-Famenne, Huy, Dinant et Namur en 20 à 30 minutes environ.

2

Etat général

La villa a été construite à la fin des années 1970 mais une rénovation complète à la fin des années 2000 fait qu’elle affiche aujourd’hui des performances énergétiques (PEB C) et un look contemporains. On note entre autres la présence de chauffage au sol (chaudière au mazout), de châssis en triple vitrage, d’une citerne d’eau de pluie, de screens solaires, d’une alarme, etc. L’aménagement extérieur a été soigné jusque dans les détails, avec des chemins d’accès, des terrasses, des plantations… L’intérieur est lui aussi en bon état général et est agrémenté de nombreux rangements, ainsi que d’une cuisine super équipée. Il faut juste encore prévoir les finitions de la suite parentale et l’éventuel remplacement des salles d’eau, qui sont fonctionnelles mais n’ont pas été modernisées. Enfin, la villa offre encore un beau potentiel d’aménagement grâce à son garage surmonté d’un atelier, ou encore grâce à son hangar avec accès indépendant.

3

Disposition

La villa dispose de plusieurs accès depuis l’extérieur, le principal débouchant sur un hall avec WC. Le rez-de-chaussée se compose de trois zones principales, avec d’un côté un grand espace bureau, de l’autre le double garage surmonté d’un étage aménageable et, au milieu, les pièces de vie. Celles-ci incluent une suite parentale (chambre, dressing et salle d’eau) ainsi qu’un vaste séjour avec cuisine équipée, salle à manger et salon avec cassette à bois. Ce living est illuminé par une grande baie vitrée donnant sur la terrasse et le jardin. A l’étage, la villa compte trois grandes chambres supplémentaires, une salle de douche, un grenier de rangement et une vaste terrasse. L’intérieur est complété par des caves alors que l’extérieur de la villa se compose d’un jardin bien aménagé et d’un hangar installé à l’abri des regards.

4

Prix

Les acheteurs intéressés par la villa peuvent formuler une offre à partir de 695.000 euros. Il est possible d’acquérir une prairie de 76 ares en complément, ce qui est idéal pour les amateurs d’animaux.

Surface habitable : 350 m2

Chambres : 4

Salles d’eau : 2

WC : 3

Cave : oui

Jardin : oui, +/- 50 ares

Etat : rénové

Garage : oui

PEB : C