Netflix: «Into The Night» et «Undercover» ont su se faire une place au soleil (infographies)

La saison 4 de « Stranger Things » a désormais dépassé le milliard d’heures vues sur Netflix, second plus gros hit de l’histoire de la plateforme, après « Squid Game ». Au cours de l’année, quatre séries belges se sont distinguées, certaines bien au-delà des frontières du pays.

On peut le tourner dans tous les sens : le succès rencontré par Squid Game sur Netflix est sans égal. On a déjà évoqué les chiffres de visionnage de la série sud-coréenne, qui dans le classement officiel publié par la plateforme de streaming trône confortablement au sommet, avec 1,65 milliard d’heures vues au cours des quatre premières semaines de diffusion, selon le critère mis en place par la firme au grand N. Sans commune mesure, puisque à titre de comparaison, la quatrième saison de Stranger Things, énorme hit aussi, n’a engendré à ce stade « que » 930 millions d’heures vues, cela avant le dernier épisode disponible depuis le 1er juillet (et qui dure… 2h20).