Fusillade de Chicago: un clip de la filière américaine de la FN Herstal fait polémique (vidéo)

En plein 4th of July, les Etats-Unis font face à une nouvelle fusillade, tuant six personnes à Chicago. Le jour même, la filiale américaine de la FN Herstal, FN America, sort une vidéo de promotion qui fait polémique.

Le débat sur les armes à feu fait rage aux Etats-Unis, qui font face à une vague de violence particulière ces dernières semaines. Ce lundi, alors que le pays célébrait la fête nationale et que des défilés avaient lieu aux quatre coins des Etats-Unis, une nouvelle fusillade a eu lieu à Chicago. Six personnes sont pour l’instant décédées et 26 personnes ont été blessées. Le suspect, âgé de 22 ans, a été arrêté.

Le même jour, la filiale américaine de la FN Herstal, FN America a sorti une vidéo promotionnelle qui reprend les symboles de la culture américaine. L’aigle à tête blanche, une femme déguisée en statue de la Liberté et l’Oncle Sam paré du drapeau étoilé sont mis en scène dans le désert. Ces trois personnages se servent de fusils d’assaut et tirent sur des cibles pour faire exploser des fulmigènes, aux couleurs de la bannière étoilée.