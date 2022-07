Baptême de l’art: cet été, le Louvre fait des bulles

Tous les mercredis, trois raisons de se lancer dans une activité culturelle avec les enfants. En juillet et août, une expo et des stages au Centre Belge de la Bande Dessinée, à Bruxelles.

Le Louvre à Bruxelles, ça n’arrive pas tous les jours. Bulles de Louvre, manifestation hyper originale imaginée par Mélanie Andrieu, responsable des expositions au Centre Belge de la Bande Dessinée, et Fabrice Douar, responsable BD éditions du Louvre, en vaut d’autant plus le détour.

Lancée en février dernier, l’expo ne reste accessible au public que durant l’été et puis… fini ! Fini de déambuler de l’Europe à l’Asie, de la bande dessinée franco-belge au manga, entre les arts, les genres et les époques. Fini de découvrir comment vingt auteurs et autrice – hélas oui, il n’y en a qu’une mais, joie, elle est belge ! – se sont approprié ce haut lieu culturel parisien, ses murs, ses couloirs et les innombrables œuvres qui y reposent pour imaginer des récits et partager leurs réflexions sur l’art et la création.