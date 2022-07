Coronavirus: Yves Van Laethem évoque une nouvelle dose pour «court-circuiter» les variants

Invité sur le plateau du RTL INFO 13 heures, l’infectiologue Yves Van Laethem s’est exprimé sur la nouvelle hausse des cas de Covid qui traverse le pays, comme le rapporte rtl.be : « Si nous suivons ce qui s’est passé en Afrique du Sud et plus près de nous au Portugal, avec les mêmes variants d’ici 10 à 15 jours, on devrait atteindre le pic de cette vaguelette et diminuer progressivement. »

Néanmoins, on ne peut s’attendre cet été à une chute du nombre de cas comme cela a pu avoir lieu ces deux dernières années. Et ce, en raison tant des festivals que des départs en vacances. « Mais comme il n’y a pas d’autres variants à l’horizon pour l’instant, on ne devrait pas avoir de grandes complications cet été. » a ainsi précisé Yves Van Laethem.