France: les députés de gauche voteront une motion de censure à l’encontre d’Elisabeth Borne

Les députés communistes, écologistes et socialistes voteront demain la motion de censure déposée par la France Insoumise, à l’encontre de la Première ministre Elisabeth Borne.

La Première ministre Elisabeth Borne « ne sollicitera pas la confiance des parlementaires » mercredi lors de sa déclaration de politique générale à l’Assemblée et au Sénat, a annoncé lundi le nouveau porte-parole du gouvernement, Olivier Véran.

« On ne maltraite pas la démocratie impunément », a tweeté la cheffe de file du groupe LFI à l’Assemblée nationale, Mathilde Panot, qui entend faire « venir de force » la Première ministre « devant le Parlement.

Ses signataires la présentent comme une «motion de défiance» à l’égard d’Elisabeth Borne qui n’a pas prévu de demander un vote de confiance mercredi. «Cela mettra chacune et chacun face à ses responsabilités», a affirmé devant la presse la présidente des députés LFI Mathilde Panot.

« Personne n’a intérêt au blocage »

« Ce n’est pas ma conception des choses que de vouloir censurer quelqu’un qui n’a pas commencé encore à parler », a rétorqué M. Véran, selon qui « personne n’a intérêt au blocage ». Olivier Véran a encore rappelé que le choix de ne pas solliciter un vote de confiance à l’issue d’une déclaration de politique générale n’était « pas une première » dans l’histoire de la Vème République, en citant Michel Rocard, Edith Cresson et Pierre Bérégovoy qui, Premiers ministres sous François Mitterrand, n’y avaient pas non plus eu recours.