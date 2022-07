Augustin Trapenard succède à François Busnel à «La grande librairie»

Comment remplacer un journaliste présentateur emblématique ? Question ouverte la semaine dernière au moment de l’annonce par François Busnel de son départ de l’émission La grande librairie , qu’il anime depuis 14 ans sur France 5. Dans une interview au quotidien Le Parisien , celui-ci affirmait vouloir désormais se consacrer à la production de l’émission, et céder son siège d’animateur pour la rentrée de septembre. A qui ? Comment ?

La réponse n’aura pas tardé à intervenir : c’est, selon le magazine Télérama, le critique littéraire et journaliste Augustin Trapenard qui sera le nouveau visage de La grande librairie à la rentrée, information qui devrait être confirmée ce mercredi avec la présentation des grilles de rentrée de France Télévisions. Un choix évident ? Au Parisien, François Busnel avait aussi esquissé le profil idéal de son successeur : « La personne qui me succédera sera, comme je l’ai été, dans l’empathie, la gourmandise, la passion et la transmission », autant de qualités qui définissent plutôt bien Augustin Trapenard, agrégé d’anglais, toujours avide de littérature que ce soit dans Plumard sur Brut X ou dans Boomerang sur France Inter, dont il a présenté vendredi le dernier numéro, exprimant à cette occasion sa « gratitude pour ces 8 saisons. J’ai tant aimé être à vos côtés, avec tous ces artistes que je salue d’avoir joué le jeu, au réveil… »