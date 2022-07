Euro de football féminin: voici les stars à suivre durant la compétition

Amputé des Espagnoles Jennifer Hermoso et Alexia Putellas (blessées), et de l’Allemande Melanie Leupolz (enceinte), l’Euro féminin ne reste pas moins le rendez-vous des meilleures joueuses de la planète. Cette année, deux Ballons d’Or fouleront les pelouses anglaises, où les Pays-Bas, la France et l’Angleterre font figure de favoris.