Les Muffati: une musique sincère et authentique

L’ensemble bruxellois est incontournable cet été avec des concerts à l’Été mosan, aux Midis-Minimes et à Stavelot.

Il y a 26 ans, un groupe de jeunes musiciens bruxellois fait le pari de s’unir autour de la musique baroque dans un esprit d’ouverture. A la fois pour mettre en évidence de grands chefs-d’œuvre et pour permettre de découvrir des œuvres inédites. C’est ainsi que naît l’ensemble « Les Muffatti », en référence au compositeur Georg Muffat, un groupe qui a évolué au fil du temps (se professionnalisant d’abord autour d’un chef puis retrouvant un aspect plus collégial) et dont l’importance n’a fait que grandir.