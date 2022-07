Les Ardentes font leur retour en mode XXL sur un nouveau site

L’an dernier, lors des « réouvertures » de septembre, quand on lui demandait si le retour sur nos scènes des grosses pointures, anglaises et américaines notamment, allait faire repartir les chiffres de vente de tickets à la hausse, Fabrice Lamproye nous répondait par l’affirmative. Mais le cofondateur et programmateur des Ardentes tempérait également : « Tout dépend d’un contexte général… Une fois que tout va reprendre et que le public va voir que les gros concerts sont aussi réorganisés, tout le monde sera à nouveau dans un état d’esprit d’avant la crise du covid. Aujourd’hui, c’est la reprise de contact avec le public et avec les salles. Il n’y a pas un rush comme on aurait pu l’imaginer. On voit bien que les choses se replanifient pour 2022, 2023… » Il avait, comme d’autres de ses collègues d’ailleurs, vu plutôt juste : les premiers festivals de cet été-ci ont drainé du monde, Werchter affichant même complet.