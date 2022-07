Le petit moment qui fait du bien: se souvenir de l’époque où se rendre à l’aéroport était un plaisir

Coup de blues? Déprime? Chaque mercredi, nous vous proposons quelques minutes de pur plaisir à savourer sur YouTube, Dailymotion et autres plateformes. Pour retrouver la pêche quand le moral est en berne. Les vacances sont là et, normalement, on ne devrait pas avoir besoin de petits coups de pouce pour se faire du bien. Sauf que les grosses chaleurs assomment un peu, le covid refait des siennes, les prix continuent à monter et, dans les aéroports, on ne sait plus où donner de la tête entre vols annulés, grèves, pertes de bagages et engorgements à l’enregistrement.

Pour supporter tout ça, on vous propose un petit tour du côté de l’aéroport de Dubaï avec un flash mob franchement réussi. La vidéo date de presque dix ans mais est toujours aussi joyeuse : dans cet aéroport ultramoderne, des hôtesses descendent en escalator jusqu’à la galerie commerciale où elles se lancent dans une petite démonstration de danse sous l’œil ébahi des passagers et autres membres d’équipage. Sauf que tout cela est soigneusement préparé et mis en scène. Très vite, on ne sait plus vraiment qui est qui. Des stewards se joignent aux hôtesses, des vendeurs et vendeuses également et même des passagers se lancent à leur tour dans une chorégraphie endiablée. Parmi les nombreuses vidéos du genre, celle-ci reste l’une des plus enthousiasmantes et vous aidera peut-être à patienter dans les files d’embarquement, les trains bondés ou sur le siège passager d’un véhicule bloqué dans les bouchons. Mais vous pouvez aussi la savourer à la maison.