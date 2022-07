«Souad»: portrait de la jeunesse égyptienne

De Ayten Amin, avec Bassant Ahmed, Basmala Elghaiesh, Hussein Ghanem, 96 mn.

Siglé du label Cannes 2020 et présenté à la Berlinale en 2021, Souad suit dans un premier temps le parcours d’une jeune Egyptienne de 19 ans. Vivant toujours dans le foyer familial, et dans une communauté islamique plutôt stricte, Souad rêve d’ailleurs et se construit une autre vie… sur les réseaux sociaux. Un endroit de liberté, où elle parle avec des hommes et se façonne un destin qui ne pourra jamais être le sien. Jusqu’au jour où tout bascule. Alors, sa petite sœur va essayer de faire le lien entre ces deux vies pour la comprendre.