«Minions 2: Il était une fois Gru»: Tulaliloo ti amo, miniboss!

De Kyle Balda, avec (les voix en v.f. de) Gad Elmaleh, Gérard Darmon, Claudia Tagbo, 109 mn.

On en sait désormais un peu plus sur les origines de Felonius Gru. En tout cas sur son enfance et sur ce qui l’a amené à devenir le super méchant que l’on connaît aujourd’hui. A l’époque, il rêve en effet de devenir comme les Vicious 6, et même d’intégrer cette bande qui vient de dérober un précieux bijou magique puis de virer son chef, Will Karnage. Vous l’imaginez : ce rêve ne va pas tout à fait se concrétiser comme il l’espérait, lui qui heureusement peut compter sur ces petites créatures jaunes ainsi qu’un mentor qu’il vient de se trouver du côté de San Francisco pour se dépatouiller.