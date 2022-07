Quarante ans de Front 242: souvenirs et guérilla

Le plus culte et pionnier des groupes belges est toujours bien vivant et s’apprête à fêter ses quarante ans d’existence à l’AB. Il est impossible d’expliquer clairement ce qu’est Front 242 à ceux qui ne l’ont jamais vu sur scène. Pour notre part, c’était au Plan K en avril 1985. Et on n’en est toujours pas remis. On a le souvenir de fumigènes percés par des casques de soudeurs, une lumière aveuglante, une énergie brute et compacte, une tension extrême durant une heure et puis le silence, la mort. Fondé à Bruxelles en automne 1981, Front 242 invente l’electronic body music, une version hard et sans concessions de l’électro, s’inspirant de Kraftwerk et de Cabaret Voltaire pour donner une version originale, noire et excessive, tellement éloignée de l’électro-pop qui envahira les années 80.