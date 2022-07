Emmanuel André: «Le coronavirus va continuer à circuler par vagues successives»

Pour le microbiologiste belge, le coronavirus continuera a faire des apparitions par vagues successives et leur impact « sur nos sociétés sera en partie imprévisible », a-t-il tweeté mardi.

Mardi, le microbiologiste Emmanuel André s’est une fois de plus exprimé au sujet du coronavirus et a averti que des vagues successives du virus devraient continuer à circuler. « Les vagues répétées de covid démontrent une fois de plus les incroyables capacités d’évolution de ce virus. »

Il nuance toutefois que les chances sont faibles désormais que l’on retombe dans les scénarios des premières vagues de la pandémie, « car la plus grande partie des personnes les plus vulnérables sont aujourd’hui malheureusement décédées, ou ont acquis un socle immunitaire grâce aux vaccins et aux infections répétés. »