Vincent Van Peteghem sur sa réforme fiscale: «Il faut adapter notre système au XXIe siècle»

Intervenant en clôture d’une journée de débats sur la fiscalité organisée par le Service public fédéral Finances, ce mardi au boulevard Pacheco à Bruxelles, Vincent Van Peteghem (CD&V) a confirmé qu’il projetait une réforme du système fiscal en bonne et due forme. Il doit être « plus simple, plus accessible ». Le ministre des Finances a, dit-il, évité « les petites phrases et les effets d’annonce jusqu’à présent » pour préférer travailler en coulisse, « et c’est ce que nous n’avons cessé de faire ». Résultat : Vincent Van Peteghem déposera sous peu, assure-t-il, un document sur la table du gouvernement fédéral, ayant trait, donc, à la fameuse et attendue réforme fiscale. En juillet ? On l’affirme dans son entourage.

« Ne vous attendez pas à un document énorme, où il serait question de chaque contribuable. Mais cette épure fera quelque chose que nous n’avons pas fait depuis longtemps : des choix politiques clairs. Dans quatre domaines : emploi, patrimoine, consommation, entrepreneuriat. »