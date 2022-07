Un ex-mercenaire: «Sans le groupe Wagner, l’armée russe n’est pas une véritable puissance militaire»

Pendant quatre ans, Marat Gabidullin a combattu pour le tristement célèbre groupe russe Wagner en Ukraine et en Syrie. Aujourd’hui, l’ancien commandant a quitté la Russie. Il est le premier ex-mercenaire à avoir accepté de raconter en détail son « job » pour le Kremlin.

Marat Gabidullin a rejoint le groupe Wagner à 43 ans. Une armée privée qui combat en Ukraine, en Syrie, au Mali et dans d’autres endroits pour le compte du Kremlin – et qui n’a pourtant pas d’existence officielle. Marat Gabidullin a travaillé pendant quatre ans pour le groupe Wagner et a fini par se retrouver à la tête d’une unité de reconnaissance de 95 hommes.

Sa première mission l’a conduit en Ukraine et il a été stationné quatre fois en Syrie. En 2016, Gabidullin a été grièvement blessé au cours de la bataille de Palmyre. Pendant sa convalescence en Russie, il a couché les souvenirs de ses missions sur le papier. Gabidullin a quitté le groupe Wagner en 2019. Son récit a été publié cette année en Russie et en France et sera publié cette semaine en Allemagne.