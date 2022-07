«Thor: Love and thunder»: amour, tonnerre et Axl Rose

Alors qu’il pensait se dépatouiller de sa crise de la quarantaine et trouver la paix intérieure, tandis qu’ailleurs on raconte sa légende, Thor doit sortir de sa retraite et affronter Gorr, un dévot dont la foi n’a pu sauver sa petite fille. Vengeur, celui-ci entreprend de détruire les dieux… Bienvenue dans le 29e épisode du Marvel Cinematic Universe, MCU pour les intimes ! Et dans le quatrième Thor , après le film initial signé Kenneth Branagh (2011), The dark world d’Alan Taylor (2013) et Ragnarok , déjà par Taika Waititi (2017).