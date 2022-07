François Ozon à propos de «Peter von Kant»: «Fassbinder m’a aidé à devenir celui que je suis»

Le réalisateur français revisite « Les Larmes amères de Petra von Kant », le classique de Rainer Werner Fassbinder et transforme Petra en Peter. Au centre de cette relecture : le fascinant Denis Ménochet.

J’ai découvert Fassbinder lorsque j’étais étudiant en cinéma et que je me cherchais. Voir son travail, rempli de liberté, a été une vraie expérience pour moi. Je ne l’ai bien sûr pas rencontré mais j’ai découvert ses films. Et je pense qu’il m’a aidé à devenir celui que je suis. Il est presque comme un grand frère pour moi. »