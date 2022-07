Sorti en 1972, Les larmes amères de Petra von Kant (Die bitteren Tränen der Petra von Kant) est un film de Rainer Werner Fassbinder, adapté de la pièce de théâtre du même nom, qu’il avait écrite l’année précédente.

Tourné en 10 jours, séparé en cinq actes, le film raconte l’histoire de Petra von Kant (Margit Carstensen), une célèbre créatrice de mode dont le succès est grand mais l’existence torturée. Veuve de son premier mari et divorcée du second, elle habite avec son assistante Marlene qu’elle humilie sans cesse. Elle rencontre et s’éprend ensuite de Karin (Hanna Schygulla), une jeune femme d’origine modeste qu’elle décide d’héberger et d’aider à se lancer dans le mannequinat. Une passion ravageuse et dévastatrice naîtra alors, à l’image de celles qui ont rythmé la vie de Fassbinder.