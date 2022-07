Fini les deuxièmes places au Tour de France: «J’étais lassé des sprints», avoue Wout van Aert, victorieux mardi

Le Belge a remporté la quatrième étape avec panache et brio.

Le Belge Wout van Aert (Jumbo) a réussi un coup de force dans la 4e étape du Tour de France qu’il a remportée en solitaire, mardi à Calais. Porteur du maillot jaune, van Aert est passé à l’attaque dans les 11 derniers kilomètres et a conforté sa position en tête du classement général.

Voici sa première réaction : « J’étais lassé de faire des sprints, je n’avais plus envie de ça. Ce mardi, on était en parfaite position au pied de la dernière difficulté. Un équipier a lancé l’attaque. Puis je suis parti à bloc, jusqu’au sommet. Ensuite, j’ai un peu douté : que faire ? Attendre Jonas Vingegaard ou pas ? Puis j’ai décidé d’aller de l’avant car il était avec Roglic. Au final, résister comme je l’ai fait est l’une des choses les plus difficiles à réaliser, mais mon équipe a fait une grosse partie du boulot auparavant ».